Maxene Magalona and Rob Mananquil's Best Twinning Moments

As news of Maxene Magalona’s engagement to Robby Mananquil blows up on social media, we take a look at all the times Max and Rob wore matchy-matchy OOTDs to perfection.

1. Denim jackets + black skinny jeans

IMAGE INSTAGRAM/maxenemagalona

2. Commemorative Francis M. tees + classic black and white separates

IMAGE INSTAGRAM/robmananquil

3. Holiday sweaters + Christmas accessories

IMAGE INSTAGRAM/robmananquil

4. Formal red carpet ensembles in cream and white palette

IMAGE INSTAGRAM/maxenemagalona

5. Harry Potter-style specs + cozy outerwear

IMAGE INSTAGRAM/maxenemagalona

6. Oversized hoodies + longline coats

IMAGE INSTAGRAM/maxenemagalona

7. Suit dressing + summery monochrome

IMAGE INSTAGRAM/maxenemagalona

8. Furry coats + identical pairs of Yeezy 350 v2 sneakers

IMAGE INSTAGRAM/maxenemagalona

9. Relaxed cycling outfits + Adidas NMDs

IMAGE INSTAGRAM/maxenemagalona

10. Leather jackets + boots

IMAGE INSTAGRAM/maxenemagalona

*This story originally appeared on Cosmo.ph. Minor edits have been made by the Preview.ph editors.